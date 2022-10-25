الإمارات الثالثة عالمياً في حركة الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف عبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي أن الإمارات تلعب دوراً محورياً على مستوى العالم في قطاع الطيران، فهي ثالث أكبر دولة في العالم فيما يتعلق بنشاط النقل الجوي، وتمثل 8% من كامل نشاط النقل الجوي في العالم.

وقال تفاحة في تصريحات صحفية أمس على هامش انطلاق ورشات عمل الجمعية العامة الخامسة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي «آكو»، الذي تستضيفه الاتحاد للطيران في أبوظبي حالياً، إن الإمارات تأتي بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين في نشاط النقل الجوي، ما يؤكد أن الإمارات ينصب تركيزها على البعد الاقتصادي للنقل الجوي، ومساهمته في التنمية الاقتصادية«.

وأكد أن النقل الحوي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في التنمية المستدامة، مضيفاً أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإماراتي بلغ العام 2019 نحو 12%، حيث يعد أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وقال: «تلك النتائج تؤكد اهتمام الإمارات الكبير في قطاع النقل الجوي والاستثمار في الطيران، والتركيز على تطوير البنية التحتية والتعامل مع السفر بطريقة آمنة وسهلة ومنتظمة وتقديم أفضل الخدمات».

وشدد على أن قيام حكومة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات الحكومية المناسبة لتسهيل عملية السفر أعطى قيمة مضافة للاقتصاد، الأمر الذي جعل مساهمة القطاع ضعف المساهمة العالمية».وبين تفاحة أن الإمارات تحتل أيضاً مركزاً رئيسياً في الوصل بين الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب، وهذا يعتبر امتداداً لتاريخها العريق في كونها نقطة تلاقٍ بين البشر في العالم، وهذا التلاقي والعمل من أجله هو جوهر صناعة الطيران».

وحول عودة حركة الطيران لمستويات ما قبل جائحة كورونا قال: «تشير التوقعات إلى أن تجاوز مستوى الحركة المحقق عام 2019 سيتم في العام 2023 بعد أن كانت تشير التوقعات السابقة أن يتم تخطي مستويات العام 2019 عام 2025 أو أكثر».

وأكد تفاحة أن صناعة الطيران هي محرك اقتصادي جوهري ومنتج كبير لفرص العمل، فهي تحتاج إلى التزام جميع المعنيين بهذه الصناعة، من حكومات ومصنّعين وموردي التقنيات وموردي الخدمات والوقود بأن يحققوا النقلة النوعية المطلوبة بالتحول الرقمي والالتزام بمحاربة التحول المناخي. وبهذا نضمن جميعاً مستقبلاً زاهراً ليس فقط لصناعة الطيران، ولكن لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية».