بنك «Swissquote» السويسري يُتيح تداول أوراق «دبي المالي»

دبي (الاتحاد)

رحب سوق دبي المالي أمس بقيام بنك Swissquote المحدود، المصرف الرقمي السويسري الرائد، بتمكين قاعدة عملائه من تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق وذلك اعتباراً من يوم 25 أكتوبر 2022.ويُتيح بنك Swissquote، الموفر الرائد للخدمات المالية الإلكترونية والحلول المتطورة في سويسرا، إمكانية تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول، ويشمل ذلك على سبيل المثال: الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة، السندات، المشتقات، والعملات المشفرة وغيرها. ويصل إجمالي قيمة الأصول المحفوظة ضمن منصته الرقمية إلى 50 مليار دولار. ويُعد البنك أحد أفضل البنوك في أوروبا من حيث الرسملة من خلال نسبة الشق الأول من رأس المال Tier 1 التي تزيد على 25%.

وتعليقاً على هذا التطور المهم، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يُسعدنا أن نرحب بانضمام Swissquote إلى منظومة أسواق المال المتميزة في سوق دبي المالي، وذلك في إطار جهودنا الحثيثة لتعزيز ريادتنا في مجال التحول الرقمي بقطاع أسواق رأس المال. ويعكف السوق على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بتجربة وصول المستثمرين إلى السوق إلى آفاق جديدة من خلال زيادة عدد شركات الوساطة الموفرة لخدماتها عبر القنوات الرقمية، بما يوفر للمستثمرين خدمات متعددة تنطوي على قيمة مضافة، وتُسهم في جذب مستثمرين جدد إلى قاعدتنا المتنامية من المستثمرين».

وقال جاك بركات، الرئيس التنفيذي لبنك Swissquote في الشرق الأوسط: «يكتسب منح عملائنا المحليين والعالميين إمكانية الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية المتزايدة التي يوفرها سوق دبي المالي أهمية استراتيجية لمجموعتنا، ويعكس تطلعنا لتعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة بصورة أكبر».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز عملية ربط Swissquote بخدمة التداول المباشر في سوق دبي المالي بالتعاون مع شركة GTN ME-BHM Capital، علماً بأن خدمة التداول المباشر تتيح لشركات الوساطة المعتمدة في السوق تفويض أحد الوسطاء العالميين للتداول مباشرة في السوق من خلال آلية التداول المباشر التابعة للشركة.

وقال سامر أبو زهرة، الرئيس التنفيذي لشركة جي تي إن الشرق الأوسط للخدمات المالية المحدودة: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بشراكتنا الممتدة مع سوق دبي المالي الرامية إلى تسهيل التداول وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة بوصفنا شركة استثمارية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. ونحن سعداء بانضمام Swissquote إلى منظومة سوق دبي المالي، بما يسهم في تعزيز الصلات بين شركتنا والمؤسسات الاستثمارية».

بدوره، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: «نتوجه بالشكر إلى سوق دبي المالي لتعاونه معنا كشريك مالي موثوق ومكون رئيسي من مكونات البنية الأساسية لسوق رأس المال في الإمارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بالعمل معاً من أجل تنسيق الجهود واستكشاف الفرص المحتملة بما يرسخ مكانة دبي كمركز لأسواق رأس المال تماشياً مع رؤية القيادة والخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي».