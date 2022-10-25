الرياض تستضيف قمة مستقبل الضيافة فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2023 التي ستنظم خلال الفترة ما بين 28 فبراير لغاية 2 مارس 2023، وتجمع نخبة من قادة ومسؤولي قطاع الضيافة والفنادق في المنطقة لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاعي الضيافة والسياحة في المملكة.

وتعد قمة مستقبل الضيافة 2023 الفعالية السادسة التي تنظمها شركة ذا بينش العالمية للفعاليات في السوق السعودية. وستجمع قمة العام 2023 بين عدد من الفعاليات الاستثمارية المرموقة مثل «المنتدى السعودي للاستثمار الفندقي» و«المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم»، وستشهد مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الحكومية والمستثمرين في مجال الفنادق والمأكولات، والعديد من الشركات المطورة والمشغلة للفنادق لمناقشة أحدث التطورات التي تشهدها صناعة الضيافة والفنادق في المملكة.

وستركز فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2023 في المملكة العربية السعودية على مواضيع مختلفة بما في ذلك الاستثمار في الفنادق والضيافة، ودور الشركات الناشئة العاملة في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والاستثمار برأس المال البشري. وتستعد اللجنة الاستشارية الخاصة بقمة مستقبل الضيافة للاجتماع في شهر نوفمبر القادم لمناقشة ووضع البرنامج الخاص بفعاليات القمة.