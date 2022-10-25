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33.9 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة

33.9 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة
25 أكتوبر 2022 14:37

أبوظبي (وام)

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 33.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 717.3 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 683.4 مليار درهم في أغسطس 2021، بزيادة بنسبة 5%. 

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 33.7 مليار درهم أو ما نسبته 4.9% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021. 

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ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 800.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 83.3 مليار درهم. 

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، فيما بلغ نحو 346.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى. 

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 662 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أغسطس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.6 مليار درهم بما يوازي 17.3%.

مصرف الإمارات المركزي
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