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الاقتصادي

جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق "منصة التدقيق الداخلي" الرقمية

جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق "منصة التدقيق الداخلي" الرقمية
25 أكتوبر 2022 10:11

تماشياً مع أجندة أبوظبي الرقمية، أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة التدقيق الداخلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة أعمال التدقيق في الإمارة وتشمل كافة الجهات والشركات الحكومية التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها في إمارة أبوظبي.

وتعد منصة التدقيق الداخلي إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال الرقابة والتدقيق حيث يستهدف الجهاز من خلالها بناء قاعدة بيانات متكاملة عن وحدات التدقيق الداخلي وأنشطتها والعمل على رفع وعي هذه الوحدات في أهمية الاستغلال الأمثل للمال والموارد العامة والارتقاء بجودة أعمال وأنشطة التدقيق التي تقوم بها.

وقال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: "نعمل في جهاز أبوظبي للمحاسبة على تطوير العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تنطلق من استراتيجية الجهاز في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والتي نتج عنها فكرة استحداث هذه المنصة المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتكون خطوة داعمة للأجندة الرقمية لحكومة أبوظبي".

كما أوضح المتحدث: أن المنصة ستعمل على بناء قاعدة بيانات عن وحدات التدقيق الداخلي في الجهات والشركات التي يقوم الجهاز بالرقابة عليها وبما يسهم في رفع جودة وكفاءة المعلومات الصادرة عن هذه الجهات فيما يتعلق بنتائج تقييم المخاطر فيها، فضلاً عن الرقابة على مدى التزام هذه الوحدات بقواعد التدقيق الصادرة عن الجهاز بهدف الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وتحقيق أهدافها المرجوة.

وتعمل المنصة من خلال آلية محددة؛ بحيث تقوم وحدات التدقيق الداخلي بإدخال البيانات المحددة ورفع المستندات والوثائق الداعمة المطلوبة على المنصة ومن ثم يقوم قطاع الرقابة والتدقيق في الجهاز بمراجعة هذه البيانات والمستندات والتواصل مع وحدات التدقيق الداخلي المعنية عند وجود أي استفسارات بهذا الخصوص.

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