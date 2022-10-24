«القابضة» تستثمر 459 مليون درهم في «ألف كابيتال»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة ألف كابيتال المتخصصة بالاستثمار في الملكية الخاصة، استقطابها استثماراً بقيمة 125 مليون دولار (458.8 مليون درهم) من «القابضة ADQ»، لصندوقها الأول الذي يحمل اسم، «صندوق ألف الأول - LP».

وتعد شركة «ألف كابيتال»، التي تتخذ من سوق أبوظبي المالي العالمي مقراً لها، شركة إدارية للاستثمارات البديلة تركز على الاستثمار في الملكية الخاصة. و«صندوق ألف 1» هو صندوق ملكية خاصة يستهدف الوصول إلى قيمة 250 مليون دولار ومقره في سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى الاستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات أداء متميز لتسريع توسعها ووتيرة نموها سواء داخل دولة الإمارات أو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتزم «ألف كابيتال» الاستحواذ على حصص كبيرة ونشطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون والتي تتمتع بأساسيات قوية وواعدة، ومن ثم تطبيق معايير الحوكمة وتفعيل استراتيجية نمو واستدامة وترسيخ الرقمنة لأجل تحقيق عوائد مجزية.

من جهته، قال مرتضى حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار - الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في «القابضة»: «يؤكد استثمارنا الجديد في شركة «ألف كابيتال» التزامنا بالمساهمة الفعالة في دعم بيئة الاستثمار طويلة الأمد لإمارة أبوظبي وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادها المستدام. كما أن بناء شراكة استراتيجية مع صندوق ملكية خاصة في أبوظبي والموجه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يتماشى مع أهدافنا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات والمنطقة، معاً سنسعى للاستفادة من فرص النمو المتاحة لتعزيز أداء محافظنا الاستثمارية وتمكيننا من تحقيق عوائد مالية مستدامة ومجزية».