1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.33 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و269.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 300.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.8 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3377.06 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فاداكس 15» إلى مستوى 10054.81 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10067.94 نقطة.

