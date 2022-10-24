«تسلا» تخفض أسعار سياراتها في الصين

بكين (د ب أ)

خفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أسعار بيع جميع سياراتها في الصين في ظل تراجع الطلب نتيجة اشتداد المنافسة وتزايد ضغوط التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تسلا خفضت سعر السيارة الصالون "موديل" 3 المصنعة محليا والأرخص بين سياراتها بنسبة 5% إلى 265.9 ألف يوان

(36774 دولار).

كما خفضت السعر الأساسي للسيارة "موديل واي" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 8.8% إلى 288.9 ألف يوان.

وذكرت بلومرج أن هذه التغييرات تعكس الأوقات العصيبة التي تمر بها تسلا ونظيراتها الدولية في مواجهة شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية

بقيادة بي.واي.دي التي حققت الشهر الماضي مبيعات قياسية بلغت 200973 سيارة.

كما تواجه الشركات الأجنبية منافسة من الشركات الصينية الناشئة مثل نيو وشي بينج التي زادت عدد الطرز التي تنتجها. وبحسب اتحاد سيارات الركوب الصيني، استحوذت الشركات الصينية المحلية على حوالي 80% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

