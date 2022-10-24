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الاقتصادي

المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم

الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
24 أكتوبر 2022 19:34

شهد المزاد الخامس لبرنامج سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات، حسب ما أعلنت وزارة المالية الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي وكيل الإصدار والدفع.

وقالت الوزارة في بيان: إن الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام ب 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثالث.

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وأضافت أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سندات الخزينة الحكومية بالدرهم
مصرف الإمارات المركزي
وزارة المالية
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