المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم

شهد المزاد الخامس لبرنامج سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات، حسب ما أعلنت وزارة المالية الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي وكيل الإصدار والدفع.

وقالت الوزارة في بيان: إن الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين ب 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام ب 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد الثالث.

وأضافت أن النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.