«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%

سيد الحجار (أبوظبي) أعلنت مجموعة «حديد الإمارات -أركان»، اليوم، أسعار حديد التسليح لموزعيها المعتمدين بالسوق المحلية، بنحو 2260 درهماً للطن، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، مقابل 2222 درهماً للطن خلال أكتوبر 2022، بارتفاع 1.7%. وأوضحت الشركة لـ«الاتحاد» أن هذا السعر لا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو أي رسوم أخرى يتم تطبيقها على سعر المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام. وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة بدأ التراجع بداية من شهر يونيو الماضي إلى 2750 درهماً للطن، مقابل 3180 درهماً في مايو 2022، حيث واصلت الأسعار التراجع في يوليو وصولاً إلى 2516 درهماً، فيما ثبتت المجموعة السعر خلال أغسطس 2022، قبل أن يتراجع سعر الطن في سبتمبر إلى 2351 درهماً، ثم 2222 درهماً للطن خلال أكتوبر 2022. وتنتج «حديد الإمارات» 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العين للإسمنت 5.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت و4 ملايين طن من الكلنكر، بينما تتولى «مصانع طابوق الإمارات» إنتاج الطابوق بطاقة إجمالية تبلغ 235 ألف طابوقة يومياً.