200 جهة في معرض أبوظبي للطيران

تستضيف العاصمة رواد قطاع الطيران في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، خلال النسخة العاشرة من معرض أبوظبي للطيران، الذي سيحظى بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع.

مطارات أبوظبي الجهة المُشغلة للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي ستكون المضيف الرسمي لمعرض أبوظبي للطيران 2022، الذي سيشمل مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تشارك فيه 200 جهة من رواد قطاع الطيران، على سبيل المثال: داسو، جلف ستريم، سيروس، سند، طيران أبوظبي، رويال جت، فالكون لخدمات الطيران (FAS)، «القابضة» (ADQ)، إيرو، وجلوبال إير نافيجيشن سيرفيزيز ((GANS.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «إنّ استضافة معرض أبوظبي للطيران يُجسد التزام إمارة أبوظبي بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك لما لهما من دور هام في تسهيل التواصل والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. وهذا العام نحتفل بالعام العاشر لمعرض أبوظبي للطيران، الذي أصبح أحد أبرز الأحداث في مجال الطيران، مما يُرسّخ المكانة المتميزة للإمارة في الخارطة العالمية لقطاعي الطيران والفضاء».

وشهد معرض أبوظبي للطيران الذي يقام مرة كل عامين توقفاً لمدة 4 سنوات بسبب الجائحة. وهذا العام يتوقع أن يزور الحدث -الذي طال انتظاره- أكثر من 20.000 شخص من جميع أنحاء العالم. حيث سيناقش خبراء الطيران أحدث التطورات في هذا المجال، كما سيتضمن المعرض للمرة الأولى منتدى فكري خاص بشؤون الطيران، بالإضافة لبيئة مريحة للاجتماعات الفردية.

ومن جانبه، قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بتاريخنا الطويل في استضافة معرض أبوظبي للطيران بفضل الدعم الذي قدمته لنا قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي. ونتطلع قُدماً لاستقبال روّاد قطاع الطيران في معرض أبوظبي للطيران، الذي سيتضمن الكشف عن العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها أن تساهم في ازدهار القطاع ونمو اقتصاد أبوظبي».

يُذكر أنّ الرعاة الرسميون للمعرض هم دائرة الثقافة والسياحة، والاتحاد للطيران باعتبارها شركة الطيران الرسمية الراعية للمعرض هذا العام، ومجموعة الفطيم للسيارات، باعتبارها الراعي الحصري للمعرض من قطاع السيارات، كما سيدعم بنك أبوظبي التجاري المنتدى الفكري لخبراء الطيران الذي سيقام على هامش المعرض.

ويُعد المنتدى الفكري الخاص برواد القطاع إضافة جديدة لأنشطة معرض أبوظبي للطيران هذا العام، وقد استقطب بالفعل أكثر من 80 متحدثاً من خبراء القطاع ممن سيناقشون العديد من الموضوعات الهامة والتي تشمل نمو ومستقبل الشحن الجوي، ودور وأهمية التدريب في قطاع الطيران وتطويره، والطيران المُستدام، ودور المرأة في الاستدامة بمجال الطيران، وإدارة الحركة الجوية وأمن المطارات، وصيانة وترميم وتشغيل الطائرات، ومستقبل الصيانة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وخدمات البيع بالتجزئة في المطارات، وطائرات eVTOL الهجينة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران عقب الجائحة.

سيجمع معرض أبوظبي للطيران 2022 رواد قطاع الطيران والعاملين فيه، للتواصل وتبادل الأفكار والاطّلاع على أحدث التقنيات والمعدات في مجال الطيران العام. بالإضافة لذلك سيقدم المعرض الذي سيستمر لثلاثة أيام، أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، والخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل.

كما أكد منظمو معرض أبوظبي للطيران 2022 توفر عدد من المنصات العلوية للوفود والزائرين للاستمتاع بمشاهدة الطائرات التجارية، بالإضافة إلى عروض جوية يقدمها فريق الفرسان، التابع للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.