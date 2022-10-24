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الاقتصادي

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تراجع عوائد السندات

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع تراجع عوائد السندات
24 أكتوبر 2022 17:56

نيويورك (رويترز)
 بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت المعاملات على ارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على أمل أن ينتهج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة أقل تشددا، في حين يستعد المستثمرون لأسبوع حافل من الأرباح تهيمن عليه كبرى شركات التكنولوجيا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 104.76 نقطة، أي 0.34 بالمئة، إلى 31187.32 نقطة عند الفتح.
كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.26 نقطة، أي 0.25 بالمئة، إلى 3762.01. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.35 نقطة، أي 0.07 بالمئة، إلى 10867.07 نقطة.

وول ستريت
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