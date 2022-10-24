تدريب 18 رئيساً تنفيذياً للشركات الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة ايدج («ايدج» أو «المجموعة»)، تم تدريب 18 رئيساً تنفيذياً يمثلون شركات صناعية رائدة في الدولة بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الحكومي مع الشركاء، وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصناعات والمنتجات الإماراتية.وتم تنفيذ البرنامج في «مركز ايدج للتعلم والابتكار»، حيث حصل الرؤساء التنفيذيون على دورة تدريبية ركزت على الإدارة المرنة والرقمية، وسبل تحسين عمليات التصنيع باستخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وكيفية زيادة تطبيق منهجيات التصنيع المرن والحلول المتصلة بالصناعة 4.0 في العمليات اليومية، وأهمية تطبيق الشركات الصناعية الرائدة لأفضل الممارسات.

ويعد البرنامج التدريبي أولى المبادرات التي تم تفعيلها ضمن اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع مجموعة ايدج بهدف توسعة خدمات «مركز ايدج للتعلم والابتكار» لتشمل كل البيئة الصناعية في الدولة، وذلك في شهر أغسطس الماضي، ولتفعيل «مركز تمكين الصناعة 4.0»، ضمن مبادرات الوزارة لتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز المرونة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات في الدولة، اعتماداً على قدرة التقنيات المتقدمة في تطوير الكفاءة والإنتاجية وتعزيز مؤشرات السلامة والجودة، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز سلاسل التوريد.

تسريع التحول

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تسعى في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج «الصناعة 4.0» الذي تم إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين»، إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الصناعة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتمكين المصنعين من هذا التحول، بهدف تعزيز الإنتاجية الصناعية في الدولة، وتحفيز تنافسية المنتجات الإماراتية إقليمياً ودولياً«.

ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، للاستفادة من هذه البرامج، مضيفاً أن الوزارة تتوسع في جهود دعم الشركات الصناعية في تحولها الرقمي، وتعزيز التعاون ضمن منظومة التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بما يعزز تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية الرائدة في الدولة، حيث يركز (مركز تمكين الصناعة 4.0) على زيادة الوعي بشأن تقنيات وممارسات الصناعة 4.0، وتحسين مهارات وقدرات المصنّعين من خلال مناهج تدريبية متخصصة.

رؤساء تنفيذيون

وضم التدريب نخبة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية في الدولة بقطاعات متنوعة، بحضور السيد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسليم حبيب، رئيس مركز أدنوك للابتكار، وخالد البلوشي، مدير أعمال الموقع الرئيسية في شركة أدنوك، والسيد روبرتو ترافيرسا، مصنع معكرونة الإمارات، والسيد جيوفاني بيليزا شركة BRF Sadia، والسيد كريستيانو بوساتو من BRF، وكريستيان ويتش من شركة Gulf Extrusion LLC، ومخين خان من شركة كوكاكولا، وباسافراج باتيل، وساجي أومين من شركة سيراميك رأس الخيمة، وروميو بانديني من شركة Ipack، وسمير مسعود من شركة FINE HH، وانكور دانا، وروتشي دانا من شركة Dana Steel، وميتسورو انيزاكي من شركة الغربية للأنابيب، وهانز دانسل من شركة Lepidico، ونيرمان شيتي من شركة أبوظبي للزيوت النباتية.

مركز للتميز

من جانبه، قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة ايدج:»يعد البرنامج المبادرة الأولى التي يستضيفها مركز ايدج للتعلم والابتكار لتدريب قادة صناعيين، وهذا دليل على طموحنا نحو التوسع في نشاطات المركز وتعزيز التعاون ضمن منظومة صناعية أشمل، كما رسخت شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التزامنا بتعزيز مكانة مركز التعلم والابتكار كمركز عالمي للتميز«.

وأضاف:»تعتبر التقنيات المتقدمة من الأساسيات التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى النهوض بالصناعة وتحديثها للوصول الى أعلى المستويات، كما تساهم الخدمات المقدمة في مركز ايدج للتعلم والابتكار في توجيه ودعم القدرات الصناعية في الدولة مع توجهها نحو حلول الثورة الصناعية الرابعة، من التعليم وحتى التنفيذ.

ويجمع مركز ايدج للتعلم والابتكار منهجاً تعليمياً متقدماً يشمل الأساليب النظرية والتكنولوجية والممارسة في موقع واحد، وذلك لدعم التحسينات وتحفيز نهج مبتكر لتشجيع التحول الرقمي وتحديث العمليات، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة المستقبلية.