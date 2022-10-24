1.6 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 25% ليصل إلى 1.591 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 2.558 مليار درهم.كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 20% لتصل إلى 2.269 مليار درهم.

وحول أهم المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن التسعة أشهر من العام 2022 مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2021، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 486 مليار درهم.

وبلغ صافي القروض والسلفيات للعملاء 251 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022، بارتفاع بنسبة 3% (أو بمبلغ 7 مليار درهم) مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرني الإعلان عن تحقيق صافي أرباح قياسية بلغت 4.650 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بزيادة وقدرها 22% مقارنة مع العام الماضي، مما يجعل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.0%. ويواصل البنك مسيرة نموه القوي وتنفيذ استراتيجيته بانضباط، مما مكننا من مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البيئة الاقتصادية حول العالم، والتي اتسمت بالضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف «يعكس النتائج القوية العديد من المؤشرات المهمة التي تم التركيز عليها في أدائنا المالي، والتي تشمل مواصلة تعزيز وتنويع الإيرادات، وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام. كما سجّل البنك نمواً في القروض بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة زيادة القروض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على مكانته القوية وقدرته على تنمية ودائع العملاء، والتي تجاوزت لأول مرة حاجز 300 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022».

وتواصل مختلف قطاعات الأعمال لمجموعة بنك أبوظبي التجاري برامجها في تسريع وتيرة التحول الرقمي لضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء والذي ينعكس جلياً في نمو قاعدة عملائنا وتعزيز تعاملاتهم مع البنك. وسجل تطبيق "حيّاك" من بنك أبوظبي التجاري أرقاماً قياسية في عدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك رقمياً، حيث تم فتح أكثر من 66,000 حساب مصرفي جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تجاوز عدد المشتركين في تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية المليون مشترك. ومن جهة أخرى، استقطب تطبيق مصرف الهلال المتكامل أكثر من 157,000 مستخدم منذ إطلاقه في شهر فبراير 2022. كما حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 46% خلال التسعة أشهر من العام الجاري نتيجة استثمارنا المتواصل في دعم التحول الرقمي.

وأضاف علاء عريقات: نحن فخورون بالإعلان عن تصنيف بنك أبوظبي التجاري ضمن قائمة أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022 حسب مجلة فوربس، حيث تم إدراج البنك ضمن الشركات التسعة المختارة على مستوى الشرق الأوسط والمؤسسة المصرفية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جعلنا في مصاف المؤسسات العالمية التي تُعنى بتطوير الكوادر البشرية وتفعيل دورهم في دعم النمو المستدام، والمساهمة في المسؤولية المجتمعية.

وجاءت هذه النتائج الجيدة والأداء القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي، لترسيخ المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري في القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على التكيّف في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المزيد من الإسهامات في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.