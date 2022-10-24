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الاقتصادي

1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
24 أكتوبر 2022 16:40

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 481 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 549.42 مليون درهم و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 178.19 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 72.7 مليون درهم و54 رهونات فلل وشقق بقيمة 105.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 25 مليون درهم وأخري في منطقة السطوة بقيمة 22 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 39.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم.

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