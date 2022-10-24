الذهب يتراجع مع صعود الدولار

نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما سعى المستثمرون لاستيضاح ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف حدة السياسة النقدية.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1653.80 دولار.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8 بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.

ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات بأن بعض مسؤولي المركزي الأمريكي يبحثون الحد من الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.وصعد مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما قلل من جاذبية الذهب المقوم بالدولار الأمريكي للمشترين في الخارج.

وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 19.17 دولار للأوقية والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2014.13 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 933.75 دولار للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى ذروة كان قد بلغها في 15 أغسطس.