9.5 مليون مسافر عبر مطار الشارقة بنمو 141%

الشارقة (الاتحاد) بلغ عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 9.5 مليون مسافر، بنمو 141%، بالمقارنة مع 3.9 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021. كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات سجلت 64,78 ألف رحلة، مقارنةً بـ 35,66 ألف رحلة حتى نهاية سبتمبر 2021 بزيادة 81.65%. وارتفع إجمالي مناولة الشحن عبر مطار الشارقة منذ بداية العام إلى أكثر من 135 ألف طن، بنمو 38.71% مقارنةً بنحو 97 ألف طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يمثل هذا النمو في أعداد المسافرين وحركة مناولة الشحن إنجازاً لافتاً ومحطة مهمة يشهدها مطار الشارقة في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، ليحقّق مكانة متميزة ليس فقط بالنسبة للإحصائيات والأرقام، وإنما على مستوى جودة الخدمات التي يقدمها ونسبة رضا المتعاملين التي يحقّقها، ولا سيما بفضل خدمات السفر الذكية وغيرها من الخدمات الرقمية والحلول الذكية المصمّمة وفق أعلى المعايير الدولية، والتي تسهم في تحقيق تجربة سفر رائدة وفريدة للمسافرين». وأكد أنه على الرغم من الوصول إلى فترة الذروة وتزايد الطلب على السفر خلال موسمي الصيف والحج، إلا أن الهيئة تمكنت من تحقيق أرقام قياسية وتقديم خدمات نوعية، وأنها حريصة على مواصلة السير بخطوات ثابتة على نهج الجودة والمسؤولية تجاه المتعاملين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تواصل معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الحالي نموها الإيجابي نتيجة توسع الوجهات السياحية المتاحة للمسافرين، وزيادة الإقبال على السفر عبر مطار الشارقة.

