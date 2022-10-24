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اينوك تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة

اينوك تفتتح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة
24 أكتوبر 2022 15:07

دبي (الاتحاد)
 افتتحت مجموعة اينوك، محطتي خدمة جديدتين في منطقتي الجزّات والسحمة بإمارة الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات الخدمة إلى 22 محطة في الإمارة، و181 محطة في كافة أنحاء دولة الإمارات.ويأتي افتتاح المحطتين الجديدتين تماشياً مع خطط مجموعة اينوك لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها. وقد حرصت المجموعة على افتتاح المحطتين الجديدتين في مواقع استراتيجية، إذ تقع محطة الخدمة الأولى في منطقة السمحة على طريق خورفكان السريع، وتلبي احتياجات السياح والمقيمين الذين يزورون الإمارات الشمالية، بينما تلبي محطة الخدمة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات السكنية احتياجات المجتمع والزوار لمواقع الجذب المجاورة مثل حديقة الحزام الأخضر للسيدات وقرية الشعب وقصر الثقافة.
وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "ينسجم افتتاحنا لمحطتي الخدمة الجديدتين في إمارة الشارقة مع خططنا التوسعية المتواصلة بهدف تلبية احتياجات عملائنا من خدمات التزود بالوقود على صعيد الإمارة وفي سائر أنحاء دولة الإمارات، كما يعكس التزامنا بدعم تطوير البنية التحتية في الدولة. نحن في اينوك حريصون على المساهمة بدور بارز ضمن جهود دولة الإمارات في تطوير مسيرة التنمية الوطنية ونتطلّع قدماً لترسيخ حضورنا في قطاع التجزئة لتعزيز الاقتصاد الوطني."
تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الخدمة الأولى في منطقة السحمة 4,645 متر مربع وتضم ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخّات لتعبئة الوقود، فضلاً عن ساحة لتعبئة الديزل فيها حارة واحدة ومضخة واحدة للتعبئة. كما زُودت المحطة بخمسة خزانات وقود بسعة 15,000 جالون، وتضم متجر زووم وثلاثة مطاعم.
أما المحطة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات فتبلغ مساحتها الإجمالية 2,599 متر مربع، وتربط الطرق الرئيسية في الشارقة بما في ذلك شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ خالد بن محمد القاسمي. تحتوي المحطة على ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخّات لتعبئة الوقود و4 خزانات وقود بسعة 15,000 جالون ومحطة لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى متجر صغير للمشروبات والوجبات السريعة ومطعمين.
شُيّدت كلتا المحطتين وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. 

وتشتمل المحطتان على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

أينوك
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