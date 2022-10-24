«دبي المالي» يطلق برنامجاً يتوافق مع أجندة الإمارات لـCOP28

دبي (الاتحاد)

أعلن اليوم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن عقده شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة اكسبو دبي خلال شهر نوفمبر 2023، حيث سيشهد اجتماع قادة العالم من القطاعين العام والخاص ويمكنهم من التواصل بشكل فعّال مع الشركاء لإحراز التقدم المنشود في القضايا المتعلقة بالمناخ.ومع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وكون مركز دبي المالي العالمي مساهماً فعّالاً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فإن المركز سيكون مثالاً يُحتذى به في مجال الاستدامة بإعلانه عن عقد شراكة استراتيجية على هذا القدر من الأهمية ضمن التحضيرات لمؤتمر الأطراف، حيث تم إطلاق هذه المبادرة لتمتد لفترة تزيد عن العام لتكثيف الجهود وصولاً لموعد انعقاد المؤتمر.

وسيقود مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية الجهود لإحداث تغيير في قطاع التمويل حول العالم بما من شأنه أن يُسهم في الوصول إلى الحياد المناخي، وإطلاق العنان لإمكانات التمويل الإسلامي، وطبيعة التمويل وتنوعه، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وبكونه المركز المالي المضيف لبرنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، سيدعم مركز دبي المالي العالمي سلسلة من عمليات إطلاق التقارير والاجتماعات والمشاركات المجتمعية خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

هذا وقد تم إطلاق الشراكة في مركز دبي المالي العالمي مع عرض تقديمي رئيسي قدمته السيدة سوزان رايس، إحدى أكثر النساء نفوذاً في المجال المصرفي، ورئيسة المجموعة التوجيهية العالمية لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية. والسيدة سوزان هي أول امرأة تترأس بنك مقاصّة في المملكة المتحدة، وتترأس أيضاً مجلس ثقافة الخدمات المالية في المملكة المتحدة كما عملت لمدة سبع سنوات مديرة غير تنفيذية لبنك إنجلترا.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسر مركز دبي المالي العالمي ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية أن يكون قطاع الخدمات المالية السباق في إطلاق برنامجاً يتوافق مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 لحكومة الإمارات. حيث تعد هذه الشراكة الاستراتيجية بمثابة ركيزة أساسية تُعزز من منظومة مبادرات مجتمعات التمويل العالمية المتعلقة بأهم قضايا المناخ المُلحة. ويتمتّع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مثالية تؤهله ليكون مركزاً مالياً مضيفاً لبرنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 نظراً للتقدم الذي أحرزناه بالفعل وسنواصل تحقيقه في الأمور المتعلقة بالمناخ مع عملائنا. كما نتطلع إلى العمل مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وكبار أعضاء المجتمع المالي المحلي والإقليمي والدولي لتبني هذه المبادرة وإحداث تغيير حقيقي وملموس".

ومن جهته قال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لـمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: "تسعى حملة الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 إلى تشجيع ودعم المؤسسات المالية في الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ الفعلي والقياس وإعداد التقارير. إن الرؤية المنهجية لكل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي كوجهة مالية عالمية المستوى هو أمر بالغ الأهمية لتشجيع القطاع المالي الإقليمي على زيادة وعيه البيئي والتزامه بتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف".

هذا وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وتعكس التقدم الذي أحرزته في الارتقاء بسمعة دبي كمركز مالي مستدام رائد في المنطقة وذلك من خلال رئاسة المركز لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي التي تأسست في عام 2019.