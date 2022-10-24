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الاقتصادي

تفاهم بين «دبي للسلع» والمنطقة الحرة «لوجيس» في بنما

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم
24 أكتوبر 2022 14:57

دبي (الاتحاد) أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة «لوجيس»، المختصة بالخدمات اللوجستية للسلع الزراعية والجاري العمل حالياً على إنشائها في بنما. ويعمل مركز دبي للسلع المتعددة و«لوجيس» معاً بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة والخبرات اللازمة من أجل دعم التطوير المستمر لأسواق السلع المزدهرة في كلتا المنطقتين الحرتين. وقّع مذكرة التفاهم كلّ من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وساندرو سالسانو، رئيس مجموعة «سالسانو» والمساهم الرئيسي في «لوجيس».

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