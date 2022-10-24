«إمباور» تطرح 10% من رأسمالها للاكتتاب



حسام عبدالنبي (دبي) أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» طرح مليار سهم للاكتتاب، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي رأس المال، بقيمة اسمية قدرها (10 فلوس) للسهم الواحد، حيث تستهدف الشركة زيادة حصتها السوقية إلى 80% من إجمالي القدرة المُوَصلة في إمارة دبي بحلول نهاية عام 2022.وتبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر الجاري، وتنتهي 7 نوفمبر المقبل للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، و8 نوفمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

ويتضمن الطرح بيع الأسهم الحالية المملوكة إجمالاً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات باور انفستمنت، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة (يشار إليهما معاً بـ «المساهمين البائعين»)، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي 7% والإمارات للطاقة 3% من الأسهم خلال عملية الطرح، ويحتفظ المساهمان البائعان بحقهما في تعديل حجم العرض (في الشرائح الكاملة أو الفردية) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية، ويكون ذلك وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ولن تتلقى «إمباور» أي عائدات من هذا الطرح، ورهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهمان البائعان) وهما هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات باور انفستمنت امتلاك 63% و27% من أسهم الشركة على التوالي.

وتم تعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«ميريل لينش الدولية» كمنسقين عالميين مشتركين، فيما تم تعيين «المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة» (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب. إلى ذلك، تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين «مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك دبي التجاري»، و«مصرف دبي الإسلامي»، و«مصرف الإمارات الإسلامي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك المشرق»، و«بنك المارية المحلي»، و«مصرف الشارقة الإسلامي» كبنوك مستلمة أيضاً.

توزيعات الأرباح



وخلال مؤتمر صحفي كشفت «إمباور» عزمها تبني سياسة نصف سنوية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، متوقعة دفع حد أدنى من توزيعات الأرباح قدره 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد الطرح (أبريل 2023 إلى أكتوبر 2024)، حيث تتوقع الشركة توزيع أول دفعة أرباح بحد أدنى قدره 425 مليون درهم بعد الطرح، للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، وبعد توزيعات أرباح أكتوبر 2024، تتوقع الشركة دفع توزيعات مستدامة تماشياً مع نمو أعمالها.



نحو الطاقة الخضراء

وقال معالي سعيد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «إمباور»: إن التقنيات المتطورة للشركة وسجلها الناجح في تنفيذ مشاريع متميزة بدبي، تعكس الدور الرئيسي الذي تضطلع به هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، منبهاً بأن قدرة «إمباور» على توسيع نطاق أعمالها وخبراتها يضمن لها تحقيق النمو في الأسواق التي يلعب فيها تبريد المناطق دوراً مجتمعياً مهماً. وأكد الطاير، أنه انطلاقاً من عمل المجموعة في سوق جذابة سريعة النمو، مدفوعة بأساسيات اقتصادية قوية وسياسات حكومية داعمة، نستبشر خيراً ببناء مستقبل يدعم جميع المتعاملين والمعنيين.

توسعات في دول الخليج

من جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: إن الشركة مع امتلاكها حصة سوقية تبلغ 80% في إمارة دبي، فإنها تدعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة وتستفيد منه في الوقت ذاته، موضحاً أن ذلك يشمل التوجهات الكبرى مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد ابن شعفار، أن «إمباور»، توفر للمكتتبين فرصة فريدة للاستثمار في شركة تعمل في سوق يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية لقطاع تبريد المناطق، مما يجعله محركاً لنمو الشركة.

وذكر أنه حتى 31 ديسمبر 2021، بلغت القدرة المُوَصلة والمتعاقد عليها للمجموعة 1.4 و1.5 مليون طن تبريد على التوالي، لافتاً إلى أن المجموعة حققت نمواً مطرداً في القدرة المُوَصلة على مر السنوات، سواءً من خلال مشاريع التطوير الجديدة مثل الخليج التجاري، أو عمليات الاستحواذ الكبيرة التي قامت بها، ومشيراً إلى أنه في عام 2021، وقعت الشركة اتفاقية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران للاستحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لمطار دبي الدولي، والذي سيضيف عند اكتماله قدرة مُوَصلة تبلغ حوالي 70 ألف طن تبريد إلى شبكة المجموعة.



تاريخ الطرح

ورداً على سؤال عن تاريخ الإدراج في الأسواق المالية وسعر الطرح، أفاد ابن شعفار، بأن بدء التداول على السهم سيكون بتاريخ 16 نوفمبر، وسيتم تحديد سعر الطرح بنظام البناء السعري بعد تلقى طلبات المؤسسات المالية، مؤكداً أن الشركة تتطلع للتوسع في دولة الإمارات إلى جانب كل من السعودية وقطر وعمان والبحرين، إضافة إلى دعوتها لتسعير مشاريع في مصر.

وأعلن أن «إمباور» تتمتع بالقدرة على تلبية مختلف أنواع المشاريع والعملاء، في عام 2021، قدمت المجموعة خدمات تبريد المناطق إلى 1413 مبنى تتوزع بنسبة 64% من قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب، فيما بلغت حصة قطاع الضيافة والفنادق 14%، أما القطاع الصحي فبلغت حصته 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات أخرى، مبيناً أن «إمباور» تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% بين عامي 2019 - 2021 وبنسبة نمو قدرها 16.2% بين 30 يونيو 2021 و30 يونيو 2022، وقد أتاح ذلك للمجموعة مزيجاً عالي المرونة من الإيرادات على الرغم من تداعيات «كوفيد -19».