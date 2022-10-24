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الاقتصادي

«دوبال» و«إمداد» تعززان مشاريع الاستدامة

خلال توقيع مذكرة التفاهم
24 أكتوبر 2022 14:52

دبي (الاتحاد) أبرمت كل من «دوبال القابضة»، الذراع الاستثماري لحكومة دبي في مجالات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، و«إمداد»، لخدمات إدارة المرافق المتكاملة، مذكرة تفاهم لاستكشاف المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قطاع إعادة التدوير والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمار فيها. وقع الاتفاقية كلٌ من جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، وأحمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «دوبال القابضة» و«إمداد» بإنشاء إطار للتعاون المؤسسي من أجل دراسة المبادرات الجديدة للمشاريع الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاستثمار المشترك في مثل هذه المشاريع وتطويرها لدعم مبادرات الاستدامة لحكومة دبي. قال ابن فهد: «نعمل باستمرار على تعزيز التقنيات المستدامة من أجل المساهمة في مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري. وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة تأتي في إطار جهودنا لاستكشاف آفاق جديدة من شأنها تعزيز اقتصاد الدولة والتنمية الشاملة ضمن قطاع الاستدامة». وقال لوتاه: «نسعى إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شراكتنا الجديدة مع»دوبال القابضة«، من خلال البناء على علاقتنا طويلة الأمد معها. وستسهم المشاريع الجديدة واسعة النطاق لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الطاقة المخطط لها في منشأة»فرز«، في جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية الخضراء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات 2021-2041 وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».
 

شركة إمداد
دوبال القابضة
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