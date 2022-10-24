«الدار» تُطلق مشروع «السعديات لاغونز»

أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مشروع «السعديات لاغونز»، وهو مجتمع سكني جديد مستوحى من الطبيعة ومُحاط بأشجار القرم الخلابة مع إطلالة متميزة على الخليج العربي. ويُتاح المشروع الواقع على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات في أبوظبي حصراً للمشترين من مواطني دولة الإمارات.

وتطرح الدار خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل يوم 3 نوفمبر بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم. وتتنوع تصميمات الفلل بين أربع وخمس وستّ غرف نوم، مما يوفر للمشترين مجموعة أوسع من خيارات الفلل ضمن بيئة عيش فريدة وأجواء متميزة. وتم تقسيم المجتمع السكني إلى عدة مجمعات في ثلاث مناطق تتفرّد كل منها بتصميم معماري خاص ومختلف، بما يلبي كافة الأذواق في قاعدة عملاء الدار من المواطنين الإماراتيين.

ومن المُقرّر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع «السعديات لاغونز» خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين يُتوقّع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من عام 2026.

وبالنسبة للتصاميم الداخلية، تتميز جميع الفلل بمجموعة ألوان هادئة، مع إمكانية الاختيار بين التشطيبات القياسية أو المتميزة. وبإمكان العملاء أيضاً إضافة المزيد من التعديلات على التشطيبات والخصائص إلى منازلهم وفق تطلعاتهم وأذواقهم، مع خيار إضافة حجرة خاصة في الحديقة لاستخدامها كمجلس أو مكتب منزلي. ويقدّم المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية العصرية المميّزة، بما في ذلك ممشى الكورنيش الأخضر (إيكو كورنيش) وقاعة مسرح مفتوحة ومساحة النوافير المائية ومنتزه التزحلق وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة والبادل تنس، إلى جانب جدار التسلق ومساحات لعب الأطفال والمساحات الخضراء الواسعة والمتنزهات. وسيحتوي المجتمع السكني أيضاً على المدارس ورياض الأطفال والمتاجر والمطاعم والمقاهي، مع عيادة ومحطات وقود وقاعة فعاليات متعددة الاستخدامات ومناطق للنزهات وحفلات الشواء، ومساجد وثلاثة مجالس.

ويشكّل المشروع جزءاً من المخطط الرئيسي الشامل لشركة الدار في جزيرة السعديات، وسيكون قريباً من الوجهة الثقافية «سعديات غروف» ووجهة الاستجمام المميزة «سول بيتش» في ممشى السعديات. وسيمتد المجتمع على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع كانت الدار قد استحوذت عليها في وقت سابق من العام 2022.



وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يتميز مشروع السعديات لاغونز بموقعه في واحدة من أفضل قطع الأراضي في أبوظبي من حيث الموقع الاستراتيجي وجاذبية المكان، مما يعزز القيمة الاستثنائية التي سيوفرها. كما أُحيط كل جانب من جوانب المشروع بعناية تامة وإتقان بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وذلك من خلال المرافق المجتمعية العصرية والتصميم المستدام وخيار إضافة التشطيبات والخصائص وفق ذوق العملاء. ومن المتوقع أن يساهم المشروع عند استكماله في تعزيز مكانة جزيرة السعديات كوجهة سكنية وثقافية وترفيهية مطوّرة بالكامل، ونتوقع أن يحصد طلباً قوياً من قبل مواطني الدولة».