شراكة بين مبادلة و«كي كي ر» للاستثمار في مجال الائتمان الخاص

أبرمت شركة الاستثمار العالمية KKR، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شراكة استراتيجية تتيح الاستثمار في فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتهدف هذه الشراكة لتوظيف ما لا يقل عن مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأمد، بهدف توفير حلول ائتمانية مخصصة للشركات والمؤسسات. وسوف تضخ مبادلة استثماراتها إلى جانب الصناديق الاستثمارية الحالية لشركة KKR، بما في ذلك صندوق «KKR آسيا كريدت أبورتشونيتيز»، الذي تم اطلاقه مؤخراً بقيمة 1.1 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات الائتمانية الخاصة في تلك المنطقة. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة لكلا الشركتين، إذ تعمل على تعزيز تواجد وحضور مبادلة في سوق الائتمان سريع النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في الوقت الذي ستمكّن فيه KKR من توسيع نطاق منصتها الائتمانية بشكل كبير. وتأتي هذه الشراكة في وقت أدى فيه النمو الكبير الذي شهدته المنطقة إلى زيادة الطلب على حلول التمويل، حيث تواجه العديد من الشركات والجهات ورواد الأعمال، تحديات في تأمين التمويل اللازم والمرن، بسبب محدودية توفر رأس المال من البنوك والمقرضين غير المصرفيين. وتهدف هذه الشراكة إلى سَدّ النقص في توفير التمويلات المرنة في رأس المال، لدعم الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها للتوسع والنمو على المدى الطويل. وقال عمر عريقات، المدير التنفيذي للاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «يعد التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، حيث توفر هذه السوق فرصاً استثمارية ائتمانية فريدة، مدفوعة بنمو سريع وارتفاع الطلب على رأس المال من جهات غير مصرفية، ونحن سعداء بالتعاون مع KKR، الشريك صاحب الخبرة والكفاءة، ونتطلع للاستفادة من خبرتهم وإمكاناتهم ومعرفتهم الواسعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاغتنام فرص الائتمان وتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لدينا». بدوره قال براين ديلارد، الشريك ورئيس قسم الائتمان في آسيا والمحيط الهادي في KKR: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية التي تسهم بتعزيز علاقتنا الراسخة وطويلة الأمد مع مبادلة. وسيكون لدينا عبر هذه الشراكة موارد إضافية لزيادة حجم استثماراتنا بشكل كبير، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع أنحاء آسيا، وتقديم حلول مبتكرة لرأس المال تلبي الطلب المتزايد من المقترضين، ونتطلع للقيام بدور أكبر لتلبية احتياجات الشركات الآسيوية المتزايدة للتمويل».