«كيزاد» تستقطب استثمارات بقيمة 552 مليون درهم لإعادة التدوير

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد» العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة "رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية" التابعة للشركة الصناعية "جست رايت" لتأسيس منشأة متطورة لإعادة التدوير في مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد باستثمارات 552 مليون درهم.

تبلغ مساحة المنشأة الجديدة 30000 متر مربع ضمن مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد. بالإضافة إلى ذلك ستقوم مجموعة كيزاد بتخصيص أرض مساحتها 38000 متر مربع مجاورة للأرض الرئيسية التي سيتم عليها تشييد المنشأة، بهدف خدمة عمليات التوسع المستقبلية.

وتتمتع شركة "جست رايت" بحضور واسع لأعمالها في 47 دولة حول العالم، وتعد من الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول الإكساء الخارجي ووسائل الطباعة. وتقوم بتنفيذ هذا المشروع من خلال شركة "رينوفيت للصناعات البلاستيكية" التابعة لها والمتخصصة في توفير حلول إعادة التدوير للعمليات الصناعية حول العالم، ومن المتوقع أن توظف الشركة كامل قدراتها وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال عند تشييد المنشأة الجديدة في إمارة أبوظبي، لتقدم بذلك أحد أكثر مشاريع اللدائن البلاستيكية تطوراً واستدامة في المنطقة.

وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الرئيسية للمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وجهود استراتيجية أبوظبي الصناعية التي يشكل الانتقال نحو الاقتصاد الدائري أحد أهم ركائزها. وستستفيد المنشأة أيضاً من إطلاق أول بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في إمارة أبوظبي والتي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "تلتزم مجموعة كيزاد في إطار الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، بدعم نماذج الاقتصاد الدائري في أبوظبي على امتداد منظومة أعمالنا المتكاملة، ولذلك يسرنا أن نرحب بـ"رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية" ضمن أسرة مجموعة كيزاد. وستحرص المنشأة الجديدة على تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة في مجال إنتاج البلاستيك وإعادة تصنيع النفايات البلاستيكية".

وأضاف: "يواصل مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد استقطاب مجموعة واسعة من المصنعين والشركات القادرة على إضافة القيمة إلى إمارة أبوظبي، وذلك بفضل سهولة الحصول على المواد الأولية نتيجة لوجود الموردين في المجمع، والربط المباشر بالأسواق العالمية. وسيضيف هذا المشروع الكثير إلى منظومة العمل بما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز صناعي تنافسي ومستدام".

من جانبه قال نيليش جاين، المؤسس والمدير العام لشركة "رينوفيت": "يشكل التوقيع على هذا الاتفاق إنجازاً كبيراً في إطار جهودنا لتطوير المرحلة الأولى من نموذج الاقتصاد الدائري الخاص بنا والذي سيشتمل على واحدة من أكثر منشآت إعادة تدوير اللدائن تطوراً".

وأضاف: "سنقوم خلال سعينا لتطوير صناعة لدائن مستدامة بتطبيق عمليات تصنيع متقدمة في منشأتنا الجديدة في كيزاد بهدف توفير نموذج أعمال شامل وقائم على مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ولا شك بأن المنصة المتكاملة التي تتيحها كيزاد، إضافة إلى القرب من ميناء خليفة الذي يوفر قنوات الربط اللازمة مع أسواق استهلاكية عالمية، سيعودان بنفع كبير على شركة رينوفيت".

وستقوم "رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية"، والعاملة ضمن منظومة التصنيع التابعة لشركة "جست رايت الشرق الأوسط"، بتوظيف تقنيات وأساليب إنتاج متطورة تشتمل على مصانع حديثة تطبق أعلى المقاييس الفنية المتوافقة مع معايير (TÜV Sud) و(PSB).