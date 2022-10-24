الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«الأولمبية الوطنية» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأوزبكية
568.6 مليون درهم أرباح مصرف الشارقة الإسلامي
«دبي برو» تؤهل 9 أبطال إلى «مستر أولمبيا»
لابا.. «قناص البدايات» في «ليلة النصر»
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 7 دولارات
أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 7 دولارات
24 أكتوبر 2022 12:56
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% أو ما يعادل 7.26 دولار لتصل إلى 1650.61 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:38 صباحاً بتوقيت الإمارات".
في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.09% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1654.6 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.36% إلى 19.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.57% إلى 2029 دولار، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.13% إلى 935.5 دولار.
أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
الذهب بصدد تسجيل ثاني تراجع أسبوعي
المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
الأكثر قراءة
الإمارات
"جنايات أبوظبي" تحكم بمصادرة 39 مليون درهم وإغلاق شركتين
24 أكتوبر 2022
الإمارات
حمدان بن زايد يزور المواطن ساري المزروعي
22 أكتوبر 2022
الإمارات
فعاليات «مصر والإمارات.. قلب واحد» تنطلق الأربعاء
24 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©