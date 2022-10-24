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الاقتصادي

انخفاض أسعار المحروقات في لبنان

موضوعية
24 أكتوبر 2022 12:10

أفاد تقرير لبناني بحدوث انخفاض كبير في أسعار المحروقات اليوم الإثنين، إذ انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 59 ألف ليرة والمازوت 71 ألف ليرة والغاز 35 ألف ليرة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أصبح سعر البنزين 95 أوكتان 699 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 715  ألف ليرة ، والمازوت 845 ألف  ليرة، والغاز 415 ألف ليرة.

وعزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس هذا الانخفاض إلى تراجع سعر صرف الدولار الذي احتسب في جدول اليوم بسعر 37 الفا و200 ليرة عوضاَ عن 40 ألفا و350  ليرة في الجدول السابق.

وقال البراكس، في تصريح  اليوم، إنه "بعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن فيه توقفه عن شراء الدولار من السوق المحلي وانه سيقوم حصرا ببيع الدولار من خلال منصة صيرفة بدءاً من غد الثلاثاء، تراجع سعر الصرف في الأسواق الموازية الحرة أكثر من 3150 ليرة". 

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