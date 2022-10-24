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الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات
24 أكتوبر 2022 08:26
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل.
كان برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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المصدر: وكالات
الإمدادات العالمية
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