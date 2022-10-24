الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات
24 أكتوبر 2022 08:26

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل.

كان برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

 

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار النفط بفعل ضعف الطلب الصيني
تصعيد خطير
المصدر: وكالات
الإمدادات العالمية
النفط
النفط الروسي
أسعار النفط
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©