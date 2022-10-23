أحمد علي علوان لـ«الاتحاد»: 200 شركة ناشئة من 20 قطاعاً في «هب71»

يوسف العربي (دبي)

ارتفع عدد الشركات في «هب 71» بنسبة 33 % ليصل إلى ما يقارب 200 شركة حالياً مقارنة بنحو 150 شركة خلال أكتوبر من العام الماضي، بحسب أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ «Hub71».

وقال علوان لـ «الاتحاد»: إن النمو الكبير في عدد الشركات المنضمة إلى «هب 71» يرجع إلى الرؤية الحكومية الثاقبة، فضلاً عن زيادة وعي الشركات الناشئة بالبيئة الجاذبة التي يتم توفيرها في «هب 71» والمميزات التي توفرها للشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

أضاف أن أهم ما يميز «هب 71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي المدعومة من شركة مبادلة أنه تم تصميها وتأسيسها بناء على أفكار الشركات الناشئة، وأن ما يتم إطلاقه من برامج يساهم في تنمية هذه الشركات الناشئة.

وأضاف علوان أن الشركات الناشئة في «هب 71» نجحت في استقطاب أكثر من 3.2 مليار درهم من التمويل من مجموعة من أبرز المستثمرين على مستوى العالم، وحقّقت هذه الشركات عائدات تناهز 2.7 مليار درهم منذ إطلاق «هب 71» في عام 2019.

خطوات مبدئية

وأوضح أنه من الخطوات المبدئية الرئيسية التي تساعد المبتكرين في أفكارهم تقديم حوافز وبرامج متخصصة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه خلال ثلاث سنوات تم تنمية العديد من الشركات الناشئة والتركيز على عدة قطاعات. وقد أضاف أن «هب 71» حددت عدة قطاعات تحظى بالأولوية، من ضمنها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية كما تركز «هب 71» اهتمامها أيضًا على تنمية القطاعات التي ترى فرصاً مستقبلية فيها، بما في ذلك التكنولوجيا العقارية والألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وقال علوان: إن أهم ملامح استراتيجية «هب 71» خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون بناء شركات تكنولوجيا عالمية من أبوظبي وتكريس مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف أن «هب71» تستهدف دعم نمو الشركات للوصول إلى شركات مليارية، ويوجد لدى «هب 71» رؤية مستقبلية واضحة على هذا الصعيد.

بيئة مثالية

وأكد علوان أن الإمارات تتمتع بأفضل المقومات لتأسيس الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، ولدى «هب 71» أكبر دعم من الحكومة لتوفير ما تحتاجه هذه الشركات.

وأشار إلى أن تطور البنية التحتية للاتصالات في الإمارات يدعم الابتكار ونمو الشركات، كما أن الأمان والاستقرار وأنظمة الإقامة الجديدة يصب في تعزيز تنافسية «هب 71» في مجال استقطاب المواهب.

وأكد أن دولة الإمارات باتت مقصداً للمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن «هب 71» يوفر مجتمعاً متكاملاً من المبتكرين.

وقال: إن «هب 71» تهدف إلى بناء قطاع التكنولوجيا في أبوظبي، وتمتلك الفرصة للاستفادة من هذا النمو وترسيخه لبناء شركات تكنولوجية عالمية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو مساندة الشركات الناشئة من أبوظبي ومساعدتها في النمو لتكوين شركات تكنولوجيا عالمية، من خلال خلق البيئة وتوفير المنظومة المواتية لإتاحة فرص النمو الواعدة لجميع القطاعات التكنولوجية.