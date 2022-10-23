«سياحة الطعام» رافد جديد لنمو ناتج الإمارات الإجمالي

حسام عبدالنبي (دبي)

أصبحت «سياحة الطعام»، رافداً جديداً لنمو الناتج المحلي لدولة الإمارات، عبر مساهمتها في زيادة النشاط السياحي من خلال جذب نوعيات جديدة من السياح والزوار الدوليين ممن يفضلون اكتشاف مذاقات طعام جديدة وتجربتها ومن ثم التعرف على ثقافات وتراث الشعوب، إلى جانب أن توفر قطاع مطاعم يلبي كل أذواق ومتطلبات وتطلعات السياح بات ضرورة في الوجهات السياحية العالمية.

وتكتسب «سياحة الطعام» أهمية خاصة في ظل دورها لجذب الاستثمارات في قطاع المأكولات والمشروبات، ولاسيما من قبل الطهاة العالميين المشاهير وأصحاب المطاعم الذين اتخذوا من الإمارات ودبي مركزاً لمطاعمهم والتي أصبحت تباعاً من المعالم التي يحرص السياح على زيارتها.

كما تلعب «سياحة الطعام» دوراً في تعزيز مكانة أبوظبي ودبي ضمن أفضل المدن في العالم كعواصم للمأكولات وفنون الطهي، وكذلك في جعل الإمارات وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام وخصوصاً من قبل محبي الطعام.

سياحة الطعام، نوع من السياحة بهدف التعرف على مذاقات طعام جديدة وتجربتها، ومن ثم التعرف على ثقافات مختلفة نظراً لأن الطعام يحمل في طياته الكثير من الخصائص التي تدل على ثقافات وتراث الشعوب حيث تؤكد الدراسات أن أكثر من 80% من المسافرين حول العالم، يعتقدون أن تذوق الطعام والتعرف عليه يساعدهم في فهم الثقافات المحلية للدول والشعوب المختلفة.

وتظهر التقارير المختلفة تحقيق الإمارات نجاحات ملموسة في تحفيز «سياحة الطعام» حيث حلّت دبي في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين والمركز الرابع ضمن فئة «محبي الطعام» لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أدفايزر».

ويكشف التقرير السنوي الأول لقطاع المأكولات والمطاعم الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المدينة رحبت بمجموعة من المبادرات الجديدة التي عززت من سمعة دبي كوجهة عالمية للذواقة، إذ شهدت إطلاق «دليل ميشلان دبي» للمطاعم، كأول مدينة في الشرق الأوسط بعد نجاحها في تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر وجهات السفر والأعمال تنوعاً في العالم في صيف عام 2022، ويضم 69 مؤسسة من جميع أنحاء المدينة.

مكانة دبي

ويقدم التقرير دراسة شاملة عن القطاع، بما يعزز من مكانة دبي العالمية في «سياحة الطعام» حيث استطلع التقرير آراء مجموعة من السكان لتقييم تصورهم حول دبي وجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، حيث صنفها أكثر من 55% من المشاركين في المركز الأول، تليها لندن ونيويورك.

كما حلّت دبي في المركز الثاني ضمن فئة الطهاة العالميين، والطعام الفاخر، والخدمة في المطاعم، لتتفوق بذلك على نيويورك، ولندن، وسنغافورة، وإسطنبول. كما أظهر التقرير أن 72.2% من الزوار الدوليين عبروا عن سعادتهم بجودة الطعام والمطاعم في دبي.

أفضل المدن

تسهم سياحة الطعام في تحديد أفضل المدن في العالم للحياة والعمل والزيارة، وتعزز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، حيث توفر تجارب جديدة ورائدة، مع تزايد عدد الطهاة العالميين المشاهير الذين اتخذوا من الإمارات ودبي مركزاً لمطاعمهم، والتي أصبحت وجهات مفضلة لكثير من السياح القادمين من مختلف دول العالم والمقيمين على أرضها. وتشكل سياحة الطعام نوعاً من الرفاهية المضافة والأساسية، وتساهم في زيادة التنوع في عدد المطابخ، وتحسن من نوعية الحياة في المدينة، ما يجعل المدينة جاذبة للناس والزوار.

وجهة مفضلة

وتلعب «سياحة الطعام» دوراً بارزاً في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية وجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، ورغم أن الإمارات باتت تلعب دوراً بارزاً في المشهد السياحي العالمي، ويقصدها السياح في كل الأوقات في ظل وجود الكثير من النشاطات والفعاليات التي يمكن القيام بها على مدار العام، فإن «سياحة الطعام» تكتسب أهمية خاصة حيث يساهم التنوع في المجتمع والإقبال السياحي الكبير في زيادة قوة قطاع المطاعم، وذلك يظهر جلياً من خلال وجود العديد من المطاعم التي انطلقت محلياً، أو من خلال أهم المطاعم الحائزة نجوم «ميشلان» الشهيرة.

كما أصبحت دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مبهرة مدرجة في لائحة «ميشلان»، بعد دخول ما يقارب 69 مطعماً متنوعاً في الدليل الفرنسي، الذي يمثل النسخة الأولى من إطلاق الدليل في الإمارات. وهذا التنوع بحد ذاته، يعزز مكانة الإمارات كمقصد سياحي يزوره السياح من جميع أنحاء العالم، ويمكنهم من عيش مختلف التجارب والثقافات، وتذوق جميع أنواع وأصناف الطعام من حول العالم.

مكانة فريدة

وتحتل دبي مكانة فريدة ورائدة في مجال سياحة الطعام عالمياً، خصوصاً وأنها تضم أكثر من 200 جنسية تعيش على أراضيها، ما أوجد تنوعاً من الصعب إيجاده في أي مكان آخر في العالم. كما أن الدولة تحتضن أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى، ما بين المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات والمشروبات المحلية، والمطاعم العالمية ذائعة الصيت في كل دول العالم، ما يلبي أذواق وتطلعات محبي الطعام من شتى أنحاء العالم.

وأظهر التقرير السنوي الأول لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن 72.2% من الزوار الدوليين عبروا عن سعادتهم بجودة الطعام والمطاعم في دبي.

دمج الثقافات

يرى ربيع فخر الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «7 Management» أن جودة الطعام والمطاعم في دبي تشكل عاملاً مهماً للجذب السياحي، فدبي مدينة تستطيع تلبية كل الأذواق والمتطلبات، ويمكنها أن تدمج كل الثقافات داخلها، نظراً لتنوع وغنى مجتمعها المكون من مئات الجنسيات من حول العالم.

وقال، إن القوانين والتشريعات والرقابة المتطورة التي فرضتها وتفرضها الحكومة على هذا القطاع، تؤمن راحة البال والإحساس بالأمان لأي سائح، إذ يستطيع الدخول إلى أي مطعم أو مقهى، وهو مدرك أنه سيحصل على أقصى جودة ممكنة، مؤكداً أن كل هذه العوامل تعد أساسية وضرورية في نظر السياح، كما تلعب دوراً مهماً لجذب السياحة.

وأوضح فخر الدين، أنه لا يمكن فصل سياحة الطعام كوسيلة لجذب السياح عن أهمية النشاط السياحي بشكل عام لنمو القطاع، فما النفع إذا كان الطعام رائعاً، ولكن البنية التحتية غير مجهزة للسياحة؟ كما أنه لا نفع لأن يكون البلد مجهزاً ولكن ليس لديه قطاع مطاعم يمكنه المساندة، معرباً عن اعتقاده بأن الأمرين (سياحة الطعام والنشاط السياحي) يكملان ويدعمان بعضهما بعضاً ولا يمكن فصلهما، ولذا فإن الجهود الحكومية تتجه لجعل دبي وجهة مفضلة للجميع على مدار السنة، مليئة بالأنشطة التي تلبي تطلعات محبي الطعام من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعزز من المنظومة الديناميكية للإمارة.

وأشار فخر الدين، إلى أن عدد الزوار الكبير الذي تستقبله دبي سنوياً يشكل رافداً للقطاع، ويدعم نموه، كما أن زيادة عدد السياح وتنوعهم، يدفع المؤسسات إلى زيادة الابتكار وتقديم أفضل منتجاتها لجذبهم، وهو ما يزيد من تنافسية القطاع وجودة الخدمات فيه.

منافسة شديدة

ذكر ربيع فخر الدين، أنه رغم وجود منافسة شديدة في قطاع المأكولات والمشروبات، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن عدد السياح الضخم الذي يصل لدبي، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التي شرعت المؤسسات في تقديمها لجذب السياح والزوار والتفوق على المنافسين، فضلاً عن المؤسسات الضخمة التي تستثمر وتخطط للاستثمار في هذا المجال، تؤكد أن القطاع في الإمارات لا يزال في طور نموه ولم يصل إلى مرحلة الإشباع بعد.

ولفت إلى أن مجموعة «7 مانجيمنت» لديها أكثر من 8 علامات تجارية ناجحة تعمل في مجال المطاعم والمقاهي داخل الإمارات، ولديها خطط للتوسع داخل الدولة وفي الدول الخليجية وفي المنطقة، وخاصة أبوظبي والبحرين والسعودية، كما تخطط خلال العامين المقبلين للتوسع إلى العاصمة المصرية القاهرة، والساحل الشمالي، إضافة إلى العاصمة الأردنية عَمّان، فضلاً عن العاصمة البريطانية لندن والعاصمة اليونانية أثينا.

مهرجان للمأكولات

تحرص الدول والوجهات السياحية العالمية على تنظيم مهرجانات سنوية للمأكولات من أجل زيادة النشاط السياحي. ومن المقرر أن تقام الدورة العاشرة من «مهرجان دبي للمأكولات»، في الفترة من 28 أبريل حتى 7 مايو 2023، من أجل الاحتفاء بثقافة الطعام الغنية في دبي، حيث يُعد المهرجان وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً أساسياً للمعلومات، ويُسلط الضوء على فنون الطهي في دبي على مدار العام.

كما يستعرض المهرجان تنوع وإبداع عروض فنون الطهي في المدينة من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة، التي تحتفي بالمفاهيم المحلية، والمأكولات الإماراتية والعالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على الاتجاهات الدولية، والطهاة الذين ألهموا دبي.