الإمارات تشارك في ورشة حول تأمين المركبات عبر الحدود

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات مؤخراً، في ورشة عمل حول التأمين عبر الحدود للمركبات، والتي جرى تنظيمها في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.

وعقدت لجنة الطرق بقسم النقل المستدام – إحدى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، الورشة بهدف التعرف والجمع بين منظمات بطاقات التأمين عبر الحدود لتبادل الخبرات، وفهم التحديات والقضايا المشتركة التي تواجهها أنظمة البطاقات، مع مناقشة إمكانية إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات وتذليل العقبات.

وقد شارك في الورشة كل من محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، وشكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، حيث استعرضا تجربة البطاقة البرتقالية وآلية عملها والتحديات التي تواجهها.