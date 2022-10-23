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الاقتصادي

«الأعمال الكويتي» بدبي ينتخب مجلس إدارة جديد

«الأعمال الكويتي» بدبي ينتخب مجلس إدارة جديد
23 أكتوبر 2022 15:48

دبي (الاتحاد)
 عقد مجلس الأعمال الكويتي بدبي جمعيته العمومية السنوية محدداً الأهداف للفترة القادمة، كما انتخب خمسة أعضاء لتلك الفترة.اختارت الجمعية العمومية المهندس فراس عادل السالم رئيساً لمجلس الأعمال الكويتي بدبي وخالد الراشد نائباً للرئيس ومحمود عبد الوهاب الرفاعي أميناً للسر ومشعل جابر الفرس أميناً للصندوق وناصر مساعد الساير كعضو مجلس إدارة للفترة الإدارية القادمة، كما أقرت التقريرين المالي والإداري للفترة الماضية.
فراس السالم: «نسعى كمجلس إدارة بالفترة المقبلة بالمساهمة بشكل فعال بتنمية العلاقات الاقتصادية ما بين القطاع الخاص الكويتي والشركات والهيئات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فالاستثمارات الكويتية بدبي والإمارات آخذة بالنمو والتجارة البينية تشهد مستويات مرتفعة تاريخياً، وهو ما يخدم التنمية الاقتصادية بين البلدين، كما نشهد إقبالاً من الشركات الكويتية المهتمة بدول السوق الإماراتي متمثلة بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية».
يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه في عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة، كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات.

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