«دبي للمناطق الاقتصادية» تتعاون مع «موانئ دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن تعاونها مع موانئ دبي العالمية لدعم مبادرة «طموحي»، وذلك في إطار التزاماتها المستمرة تجاه تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة.وتعتبر «مبادرة طموحي» إحدى أبرز مبادرات موانئ دبي العالمية، التي تسعى إلى تأهيل الشباب الإماراتي وتمكينهم لاكتساب خبرات غنية ومنوعة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المتخصصة في مجالات مختلفة.

وفي إطار الاتفاقية، ستوفر «دييز» للشباب المشاركين فرصةً استثنائية لاكتساب خبراتٍ مهنية وعملية، والتعرف على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من خلال العمل ضمن «دييز» والشركات المسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، وواحة دبي للسيليكون، اللتين ستوفران فرصاً للعمل مع أبرز الشركات المسجلة فيها عبر 26 عاماً والتي ستتيح للمشاركين الوصول إلى آلاف الشركات الإقليمية والعالمية، عبر مختلف القطاعات.

كما سيتمكن الشباب من العمل والتدرب في «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الأولى المتخصصة في «التجارة الرقمية»، والتي أعلنت مؤخراً عن تبنيها لمفهوم «التجارة الرقمية» ومبدأ «التكنولوجيا أولاً» بهدف مواكبة وقيادة نهج تشغيلي متطور للشركات الطموحة والإقليمية في الاقتصاد الرقمي والقطاعات ذات الصلة..

وقال سعيد مبارك عبيد مراد، نائب رئيس قسم الموارد البشرية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» إن ملف التوطين وتأهيل الكفاءات الإماراتية يقع ضمن أولويات «دييز» الاستراتيجية، تماشياً مع الخطط والمبادرات الوطنية الاستراتيجية. تحتضن «دييز»، ضمن مناطقها الحرة الثلاث، أكثر من 5 آلاف شركةٍ عالمية تعمل في أكثر من 20 قطاعا اقتصاديا حيويا.

بدوره، لفت نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، إلى أنه من خلال هذه المبادرة الاستراتيجية، ستتوفر للخريجين الإماراتيين الجدد فرصة للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية ضمن المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) وخارجها، مما يضمن تعزيز نمو الدولة في المستقبل، في إطار سعي موانئ دبي العالمية المتواصل لاحتضان جميع المواهب الإماراتية لبناء جيل متكامل من قادة المستقبل.

من جانبه، قال يوسف أحمد الأصلي، مدير مبادرة طموحي التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، إن فئة الشباب تعد من أهم مقومات نجاح دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، ولذلك نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز آفاق النجاح عبر الارتقاء بالإمكانات التقنية واللوجستية، وتوفير قوة عاملة تزخر بالشباب والأفكار المبتكرة لتعزيز النمو التجاري.