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انطلاق منتدى الدول المصدرة للغاز في مصر اليوم

انطلاق منتدى الدول المصدرة للغاز في مصر اليوم
23 أكتوبر 2022 02:02

القاهرة (د ب أ) 

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تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة 19 دولة ولمدة ثلاثة أيام.
وتعقد الفعاليات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ورئيس المجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022، ويشارك في الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضواً وثماني دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل. ويشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا، ويشارك بصفة مراقب كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات، وتُمثل الدول مجتمعة حوالي 72% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز المسال.
وكان الوزير الملا أكد في بيان صحفي «حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول الطاقي، باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدر متوفر للطاقة بتكلفة ملائمة».

مصر
القاهرة
منتدى الدول المصدرة للغاز
الغاز
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