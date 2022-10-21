65.5 مليار درهم التجارة بين الإمارات وأميركا خلال 8 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 65.5 مليار درهم (17.84 مليار دولار) مقارنة مع 52.68 مليار درهم (14.35مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بنمو قدره 24.3%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الدولة إلى أميركا بنسبة بلغت 19%، لتصل إلى 17.4 مليار درهم (4.7 مليار دولار).

وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، في الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت نحو 57.7 مليار درهم (15.7 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 7.8 مليار درهم وبنمو زاد عن 13.5%، وذلك بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 10.64 مليار درهم (2.95 مليار دولار) في أول 8 أشهر من 2019 إلى 17.4 مليار درهم (4.74 مليار دولار) بالفترة ذاتها من العام الجاري، بنمو زاد على 64%، في حين استقرت الواردات عند مستويات ما قبل الجائحة.

فائض الميزان التجاري

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 30.6 مليار درهم (8.3 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 23.4 مليار درهم (6.3 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2021.

وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حيت تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

قفزات شهرية متواصلة

ووفقاً للبيانات الشهرية، سجل شهر أغسطس الماضي، أعلى قيمة مبادلات تجارية شهرية بين البلدين منذ بداية العام، بإجمالي 9.14 مليار درهم (2.5 مليار دولار) توزعت بين 1.82 مليار دولار واردات و666 مليون دولار صادرات، فيما جاءت مبادلات شهر مايو الماضي في المرتبة الثانية من حيث إجمالي القيمة 9.13 مليار درهم (2.48 مليار دولار) توزعت بين 1.9 مليار دولار واردات و590 مليون دولار صادرات، وجاءت مبادلات شهر أبريل في المرتبة الثالثة، من حيث إجمالي القيمة بنحو 8.54 مليار درهم (2.32 مليار درهم) بعد أن قفزت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام لتصل إلى 2.95 مليار درهم (805.4 مليون دولار) مقابل، 1.64 مليار درهم (447.4 مليون دولار) للشهر ذاته من العام 2021، وبنمو زاد على 80%.

وسجلت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يوليو الماضي ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري بنحو 2.8 مليار درهم (769 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الدولة نحو 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار) ليبلغ إجمالي التجارة بين البلدين خلال الشهر نحو 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الماضي نحو 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) مقارنة مع 7.37 مليار درهم (2 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2021، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى أميركا بنسبة زادت عن 81.3% لتصل إلى 2.15 مليار درهم (586.2 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام، وذلك مقارنة مع 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2021، في حين انخفضت في المقابل واردات الإمارات من 6.8 مليار درهم (1.68 مليار دولار) في مارس 2021، إلى 5.5 مليار درهم (1.51 مليار دولار) في مارس 2022. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.3 مليار درهم (1.98 مليار دولار) لشهر فبراير 2021، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في شهر يناير الماضي 7.24 مليار درهم (1.97 مليار دولار) مقارنة مع نحو 6.45 مليار درهم (1.75 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.

الشريك التجاري الأول خليجياً

تشهد العلاقات الإماراتية الأميركية نمواً متواصلاً، حيث تُمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً بالنسبة لصادرات أميركا خلال عام 2021 مستحوذة على 34% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى مجموع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية بالنسبة لإجمالي حجم التجارة الخارجية بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام نفسه.

وعلى صعيد الدول العربية، تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لأمريكا، حيث استحوذت على 25% من إجمالي تجارة مجموعة الدول العربية مع أميركا خلال عام 2021، فيما حلت أميركا في المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2021.