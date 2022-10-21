60.6 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية، من أن يحقق مكاسب كبيرة في القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 60.6 مليار درهم، خلال الأسبوع المنتهي أمس، كما عاد المؤشر العام للسوق ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.46% تعادل 338 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 10113.84 نقطة، وذلك بدعم من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها. وحظي سوق العاصمة بدعم من السيولة العالية التي تدفقت على التداولات خلال الأسبوع، وبلغت قيمتها نحو 6.08 مليار درهم، نتيجة دخول مستثمرين أجانب، من جهة، ووسط ارتفاع في أعداد المضاربين الذين أتيحت لهم عدة فرص لجني أرباح سريعة، من جهة أخرى.

وجاء ذلك بدعم من العديد من الإفصاحات الإيجابية للشركات القيادية التي طمأنت المستثمرين على قوة ومتانة الشركات المدرجة ورجحت كفة الرهان على ارتفاع أسعار السوق خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات الأجانب

وتظهر بيانات السوق أن صافي استثمارات الأجانب التي تدفقت لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية، بلغت 314 مليون درهم، كما تدفقت استثمارات إلى سوق دبي المالي بقيمة 112 مليون درهم أيضا، لتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت أسواق المال الإماراتية الأسبوع الماضي 426 مليون درهم، (صافي شراء). وشهد سوق العاصمة أبوظبي قفزة في سعر أسهم الشركة العالمية القابضة التي ارتفع سعر سهمها إلى 387.1 درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، بزيادة تقدر بنحو 30 درهماً فوق متوسط سعر السوق لسهم الشركة خلال الأسبوع الأسبق.

مستويات قياسية

كما استمر سهم شركة ملتبلاي ضمن قائمة الشركات الأكثر تداولاً، وعاد السهم للارتفاع إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع، ورغم عمليات جني الأرباح إلا أن السهم احتفظ بمعظم أرباحه السوقية، ليغلق على سعر 3.55 درهم أمس، ارتفاعاً من 3.28 درهم نهاية الأسبوع الماضي. كما شهد سهم ألفا ظبي أيضاً مضاربات خلال الأسبوع ما أبقاه طوال الجلسات الخمس الماضية على قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وأغلق السهم أمس عند مستوى 24.30 درهم بفعل عمليات جني أرباح سريعة، وكان يتداول خلال الأسبوع عند متوسط سعر يتراوح بين 25.10 و25.70 درهم تقريباً. وسجل سهم طيران أبوظبي ارتفاعاً بالحد الأعلى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد، لأكثر من ثلاث جلسات متتالية قبل أن يغلق عند سعر 6.99 درهم أمس.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداول 1.355 مليار درهم خلال الأسبوع، حيث حظي السوق بدعم من شركة إعمار العقارية، لاسيما بعد أن رُفعت الحصة المسموح للمستثمرين الأجانب بتملكها في أسهم الشركة إلى 100%. وظلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة مستقرة تقريباً عند مستوى 378.8 مليار درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3398.7 نقطة. وتمكن سوق دبي المالي من جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين بلغ صافي استثماراتهم في السوق 112 مليون درهم (صافي شراء) خلال الأسبوع الماضي.