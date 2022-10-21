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714 ألف اشتراك جديد للهاتف المتحرك خلال النصف الأول

714 ألف اشتراك جديد للهاتف المتحرك خلال النصف الأول
22 أكتوبر 2022 00:33

يوسف العربي (أبوظبي)

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ارتفعت اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 714 ألف اشتراك خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.714 مليون اشتراك فعال بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 18 مليون اشتراك بنهاية شهر ديسمبر من عام 2021. وحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي اطلعت عليها «الاتحاد»، زادت اشتراكات الإنترنت في الإمارات لتصل إلى 3.707 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.573 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر من العام 2021.
ووفق بيانات الهيئة زادت اشتراكات النطاق العريض لتصل إلى 3.741 مليون اشتراك بنهاية يونيو من العام 2022، مقارنة مع 3.573 مليون اشتراك بنهاية شهر مارس العام 2021.
كما زادت نسبة انتشار اشتراكات إنترنت النطاق العريض لتصل إلى 41 لكل 100 نسمة بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 39.1 بنهاية شهر ديسمبر من العام 2021.

الإمارات
الهواتف المتحركة
هيئة تنظيم الاتصالات
الإنترنت
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