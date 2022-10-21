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الاقتصادي

«بيانات» تتجاوز الاكتتاب بـ 41 ضعفاً في شريحة المستثمرين المحترفين

سوق أبوظبي للأوراق المالية
21 أكتوبر 2022 21:45

 أعلنت «بيانات ايه اي بي ال سي»، وهي شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي، الرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ذات النمو العالي في المنطقة، اليوم عن نجاح اكتتاب طرحها العام الأولي في السوق الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تجاوز الاكتتاب المستهدف بـ 41 ضعفا في شريحة المستثمرين المحترفين.

وأعلنت الشركة - في بيان صحفي صدر بعد قرابة الساعة من فتح باب الاكتتابات - أنها جمعت ما يكفي من الاكتتابات لتغطية طرح المستثمرين المحترفين المقدر بـ 534،285،715 سهماً.

وشهد العرض إقبالًا كبيراً بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة «سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة».

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وقال المهندس حسن الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة: «إنه لمن دواعي سروري أن أشهد على الإقبال الكبير والتزام مستثمرينا الاستراتيجيين في الشركة»سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة (IHC)«، بالإضافة إلى المستثمرين المحترفين الاخرين على الاكتتاب العام لشركة بيانات ايه اي بي ال سي والذي يعد انعكاس قوي للثقة التي يتمتع بها المستثمرون في رؤيتنا ومسار نمونا القوي».

وتنتهي فترة الاكتتاب في 25 أكتوبر الجاري. بينما من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022.

يذكر أن بنك دبي الإسلامي هو مدير الاكتتاب، ويعمل بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. والدولية للأوراق المالية الوسيط متلقي الاكتتاب العام.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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