32% ارتفاع صافي أرباح «إيزي ليس»

سجلت شركة إيزي ليس، التابعة للشركة العالمية القابضة، ارتفاعًا بنسبة 32٪ في صافي الربح منذ بداية العام.

وحققت إيزي ليز صافي ربح مستقل قدره 32.73 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى بنسبة 32٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 156.11 مليون درهم مقارنة بـ 103.99 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان إنها توسعت في السوق الإماراتية، حيث تسعى للوصول إلى 30 ألف دراجة نارية بحلول نهاية عام 2022، مما يضاعف حجم أسطولها عن العام السابق، كما استحوذت على 55٪ من نادي الكابتن كلوب، أكبر نادي للقوارب في الإمارات بقيمة 70 مليون درهم، كخطوة نحو تنويع حلول التنقل.

وحسب البيان، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 91.7٪ لتصل إلى 249.58 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 130.15 مليون درهم إماراتي في بداية العام.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة ايزي ليس: «يوضح أداؤنا في الربع الثالث استمرار قوتنا ومرونتنا في جميع أعمالنا. كان نمو إيزي ليس هذا الربع قوياً للغاية في سوق الإمارات العربية المتحدة عبر أسواق التوصيل التقليدية والجديدة».

ومن المقرر أن تفتتح إيزي ليس فروعا لها في المملكة العربية السعودية والبحرين قبل نهاية هذا العام، مستهدفة حصة 10٪ بحلول نهاية عام 2023 من سوق المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ حاليًا 36 مليون عملية تسليم شهريًا. كما تهدف إلى الاستحواذ على 10٪ من سوق البحرين بحلول عام 2025، حيث توظف حاليًا 25000 دراجة نارية للتوصيل.