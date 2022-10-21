16.9% زيادة في مؤشر سوق أبوظبي «فاداكس 15» خلال 9 أشهر

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مسار نموه مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% في المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (مؤشر فاداكس 15)، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث. وجاءت هذه المكاسب نتيجة لزيادة عدد المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السوق، وارتفاع نشاط التداول في سوق صناديق المؤشرات المتداولة سريع النمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى عمليات الإدراج الجديدة، وطرح مؤشر جديد تم تطويره بالتعاون مع شركة "فوتسي راسل".وارتفعت قيم التداول (بيعاً وشراءً) في السوق إلى 648.9 مليار درهم للفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة مع 495 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 31%. وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 19.8 مليار درهم خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ 7.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 176%، هذا بجانب زيادة قيم الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين من المؤسسات بنسبة 28.7% ارتفاعاً إلى 541.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 59.7% لتصل إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية الربع الثالث من العام بالمقارنة مع 1.38 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

كما شهدت الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث ارتفاع قيم التداول في صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 744% لتصل إلى 886.9 مليار درهم، مقارنةً بـ 105 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام، مما يجعل سوق صناديق المؤشرات المتداولة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الأكثر سيولة ضمن فئته في المنطقة. وتأكيداً على التزامه بتشجيع إدراج المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثالث صندوق مؤشرات متداول يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول. وبدأ صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز تركيا شريعة المتداول التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مطلع أغسطس، ليرفع بذلك عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق إلى سبعة، وهو أكبر عدد من هذه الصناديق في سوق مالي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.