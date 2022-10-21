40% نمو صافي أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» خلال 9 أشهر

حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، 40.3% نموا في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 703 ملايين درهم، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 501 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وقالت المجموعة في بيان: جاءت النتائج الإيجابية انعكاساً لنجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع في دولة الإمارات والخارج، مع مواصلة الفوز بالمزيد من العقود لمشاريع في مختلف المجالات التي تنشط بها المجموعة. وفازت المجموعة بعقود قيمتها ملياري درهم خلال الربع الثالث 2022، ما يرفع قيمة العقود التي فازت بها خلال العام الحالي إلى 9,26 مليار درهم.

وحققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 12.9%، لتصل إلى 6,072 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً بإيرادات الفترة المقابلة عام 2021 والبالغة 5,38 مليار درهم. وخلال الربع الثالث 2022، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 19.6% لتصل إلى 2,52 مليار درهم، بينما تجاوز نمو صافي الأرباح 11% لتصل إلى 300 مليون درهم.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 7% عن إجمالي أصولها البالغ 12.9 مليار درهم خلال 31 ديسمبر 2021. واستمرت أعمال المجموعة بالنمو والتوسع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع استراتيجية رئيسية قيد التنفيذ تشمل أعمال حقلي حيل وغشا لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومشروع قطار الاتحاد.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نواصل الحفاظ على نسب نمو متميزة وصحية ونطلق شراكات جديدة من شأنها تعزيز محفظة أعمالنا المتنامية في دولة الإمارات والخارج لدعم استراتيجية التوسع المدروس، مما يرسخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً، ويعزز ثقة شركائنا في قدرتنا على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الهندسة والإنشاء والتوريد في مختلف القطاعات. تتنوع قائمة مشاريعنا الحالية والمستقبلية، سواء على مستوى القطاعات أو النطاق الجغرافي، الأمر الذي يؤكد أننا نمضي وفق رؤية واضحة وطموحة من أجل تحقيق المزيد من النمو وأفضل العوائد الاستثمارية».

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: «تعكس نتائجنا الفصلية التزامنا التام بإنجاز المشاريع وفق أفضل المواصفات وأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واليوم تقف المجموعة على أسس أكثر صلابة وتتميز بملاءة مالية قوية ونسب ربحية عالية وإمكانات تشغيلية تفتح لها آفاقاً أوسع للنمو والازدهار، سواء من خلال العقود التي تفوز بها، أو الشراكات الجديدة التي تدفعها باتجاه دخول مجالات وأسواق جديدة. نحن ملتزمون بالاستمرار بتطوير أسطولنا ومعداتنا وإمكاناتنا التكنولوجية إلى جانب الاستثمار بالمواهب الصناعية الشابة، الأمر الذي يعد محركاً أساسياً لضمان نمونا المستمر».