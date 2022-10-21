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«أرادَ» تصدر صكوكاً بقيمة 367 مليون درهم

إقبال على صكوك شركة «أرادَ»
21 أكتوبر 2022 20:34

الشارقة (الاتحاد) أصدرت شركة أرادَ صكوكا بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، وذلك عقب نجاحها في شهر يونيو الماضي بإصدار صفقتها الأولى وبقيمة 350 مليون دولار، والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية. وتم تسعير الصكوك عند 99 سنتاً للدولار بعائد استثماري يبلغ 8.386%. وتم تصنيف إصدار الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تواصل أرادَ التوسع على وتيرة سريعة، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. وبناءً على ذلك، فقد اتخذنا قراراً بالاستفادة من الأسواق بالشكل المناسب لتأمين رأس المال الذي يضمن بقاءنا على المسار الصحيح». وأضاف: «تمثل الاستجابة الاستثنائية وحجم الاكتتاب الكبير الذي حظيت به الصفقة من أسواق رأس المال المدين علامة أخرى على مدى ثقة المستثمرين بزخم النمو الهائل الذي حققته أرادَ، وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة». واختتم الخشيبي حديثه بقوله: «نحن مسرورون بقدرتنا على إغلاق هذا الإصدار خلال وقتٍ تتسم الأسواق العالمية فيه بعدم الوضوح، والذي يشير مرة أخرى إلى الأصداء الإيجابية التي يحظى بها مقترحنا الاستثماري، وسجلّ الإدارة المميزة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة».

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