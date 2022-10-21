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الاقتصادي

249.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي

زيادة قيمة الودائع في الإمارات
21 أكتوبر 2022 20:26

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة -باستثناء الودائع بين البنوك- إلى 249.65 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 17.02 مليار درهم أي ما نسبته 7.3% مقابل نحو 232.64 مليار درهم في أغسطس 2021، حسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 7.83 مليار درهم. وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 895.8 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13.7% تعادل 108.15 مليار درهم مقابل 787.69 مليار درهم في أغسطس2021. و زادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 5.64% أو ما يعادل 47.8 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 574.9 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.5% مقابل نحو 534.8 مليار درهم في أغسطس 2021، فيما زادت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 7.75% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

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المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
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