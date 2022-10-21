8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8 مليارات درهم عبر تسجيل 2170 مبايعة بقيمة 5.9 مليار درهم منها 147 مبايعة أراض بقيمة 1.12 مليار درهم و2023 مبايعة شقق وفلل بقيمة 4.79 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 421 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 305 مبايعات بقيمة 537 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 212 مبايعة بقيمة 677 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 171 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.72 مليار درهم منها 140 رهن أراض بقيمة 844.54 مليون درهم و286 رهن فلل وشقق بقيمة 872.62 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 440 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 130 مليون درهم. وجرى تسجيل 107 هبات بقيمة 387.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 60 مليون درهم.