«دبي الإسلامي» ينشر إطار عمل للتمويل المستدام

دبي (الاتحاد) نشر بنك دبي الإسلامي عن نشره إطار عمله الخاص بالتمويل المستدام للبنك، والذي تم وضعه لتسهيل توفير التمويلات المتعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية. وبذلك، يعد بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة ينشر إطار عملٍ من هذا القبيل. وبموجب إطار العمل المذكور، سيقوم بنك دبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، وتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية.

ويدعم إطار العمل الجديد التزام بنك دبي الإسلامي بتعزيز توجهاته الخاصة بالاستدامة، وذلك عبر توفير التمويل للشركات والمشاريع التي تبذل جهوداً ملموسة في مجال تحول الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. وقد أطلق البنك بالفعل عدداً من العروض المبتكرة للتمويل المستدام، مثل التمويل الأخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، وحلول تمويل الإسكان المخصصة لتوفير مساكن ميسورة التكلفة في دولة الإمارات.

ويتيح إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي تسريع هذه الجهود، ما يتيح المجال للبنك لتوفير تمويل مستدام متنوع عبر صيغ متعددة في المستقبل.

وتم تقييم إطار عمل التمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي من قبل هيئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمؤسسة خدمات المساهمين المؤسسيين (ISS)، والتي خلصت إلى أن إطار العمل هذا يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة للرابطة الدولية لأسواق رأس المال، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء ومبادئ القروض الاجتماعية لرابطة سوق القروض.

وجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد، قام بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، بدعم بنك دبي الإسلامي في تطوير إطار العمل هذا.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعكس إطار العمل هذا التزام بنك دبي الإسلامي الراسخ بتحقيق تطلعاته على صعيد الاستدامة، والمضي قدماً بأجندة صافي الانبعاثات الصفرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة. ونحن متحمسون جداً للإمكانات الهائلة التي يوفرها إطار العمل هذا لتسريع وتعزيز جهودنا لنصبح بنكاً أكثر استدامة، علاوة على تعزيز الوصول إلى التمويل المستدام في أسواق رأس المال لدعم محفظة التمويل المستدام التي يوفرها البنك".