‏«أبوظبي العالمي» يحتفي بسبع سنوات على تأسيسه

أحيا سوق أبوظبي العالمي، الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه، والتي نظمها السوق للاحتفاء بمجتمعه. وقام أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي بجولة تفقدية في حول المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي التقى خلالها المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل ضمن نطاق سلطة السوق. وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة آخر مستجدات نمو وتطور مجتمع الأعمال في السوق والإطلاع على خططهم المستقبلية للنمو والتوسع في المنطقة والمساهمة في توفير المزيد من فرص وإمكانات النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وبدأ الجولة، بزيارة إلى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث التقى طلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في «برنامج التطوير الوطني»، وأجرى حوارا حول جهود التوطين في القطاع الخاص. كما تضمنت الجولة زيارة لـ Hub71 المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي والذي تتخذ من مركز أبوظبي العالمي مقراً لها، واطلع على عرض تقديمي للمجموعة الثانية من برنامج الحوافز لدى Hub71 والذي يتضمن 16 شركة ناشئة جمعت أكثر من 67 مليون دولار. كما التقى مع «بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة» «إيفاد»، (IFAD)، كذلك ناقش عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع إدارة الأصول مع مجموعة من مدراء الأصول لدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والعاملة في سوق أبوظبي العالمي.

كما قام بجولة في مساحات العمل المشتركة في «كلاود سبيس» Cloud Space التي تم إنشاؤها حديثًا، والتي تتضمن مجموعة متطورة من المكاتب والقاعات وغرف الاجتماعات وغيرها من المرافق ومواقع العمل المشترك.

واختتم الزعابي جولته بالمشاركة في حفل تدشين مكاتب بنك BCP الدولي (موريشيوس)، المؤسسة المصرفية الرائدة في المغرب وسادس أكبر البنوك الأفريقية من حيث حجم حقوق المساهمين، والمنضم حديثًا إلى قائمة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.