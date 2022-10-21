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جوجل تطلق أداة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بالإعلانات

موضوعية
21 أكتوبر 2022 13:29

أطلقت جوجل، الرائدة عالمياً في الإعلانات الرقمية،الخميس، خاصية جديدة لزيادة قدرة المستخدمين على التحكم بمحتوى الإعلانات التي تظهر أمامهم أثناء تصفحهم الإنترنت.

وأقر نائب رئيس المجموعة المكلف شؤون الإعلان جيري ديشلر في بيان بأن "الإعلان على الإنترنت يجب ألا يكون مصدر ارتياب أو إزعاج للمستخدمين".

ومن شأن الأداة الجديدة المسماة "تفضيلاتي الإعلانية" أن تتيح بسهولة تغيير التفضيلات الشخصية على محرك البحث وعلى يوتيوب خصوصاً.

وسيتعين على مستخدمي الإنترنت "اختيار الموضوعات والعلامات التجارية التي يرغبون في إظهارها أو حجبها"، وأن "يديروا تفضيلاتهم الإعلانية من دون وقف أنشطتهم عبر الشبكة"، وفق جيري ديشلر.

وتتيح الخاصية الجديدة أيضا سهولة أكبر في إلغاء تفعيل التكييف الشخصي للإعلانات، واستثناء الإعلانات المرتبطة بموضوعات قد تكون حساسة.

كما سيتمكن المستخدمون من إلغاء تفعيل بعض معايير الاستهداف، مثل سجل الفيديوهات التي شاهدوها على يوتيوب، أو الوضع الاجتماعي أو المهني.

وتشير تقديرات شركة "إنسايدر إنتلجنس" إلى أن غوغل تتجه بخطى واثقة لحصد إيرادات تبلغ 174,81 مليار دولار من الإعلانات الرقمية سنة 2022، بزيادة 17,3% خلال عام.


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المصدر: آ ف ب
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