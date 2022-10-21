السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"بيانات": تغطية شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب الطرح العام الأولي

"بيانات": تغطية شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب الطرح العام الأولي
21 أكتوبر 2022 11:28

أعلنت شركة "بيانات ايه اي بي ال سي" عن جمع ما يكفي من اكتتاب الطرح العام الأولي لتغطية شريحة المستثمرين المحترفين والمقدرة بنحو 534،285،715 سهماً.

وبدأت فترة الاكتتاب اليوم في الطرح العام الأولي لشركة "بيانات" في السوق الأول ببورصة أبوظبي للأوراق المالية، على أن تغلق في 25 أكتوبر 2022.

وتم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم للسهم الواحد، مع توقع جمع الشركة ما يقارب من 628 مليون درهم عند نهاية الاكتتاب.

أخبار ذات صلة
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
«مسؤولية» يعزز استراتيجيات وقاية الأبناء من المواد المخدرة
المصدر: وام
المستثمرين
سوق الأوراق المالية
أبوظبي
الطرح العام
اكتتاب
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©