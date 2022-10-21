السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يستقر متأثراً بمخاوف رفع الفائدة

ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب حدت من مكاسب النفط
21 أكتوبر 2022 08:59

اقتربت أسعار النفط من الاستقرار اليوم الجمعة، إذ تبدد التفاؤل بخصوص زيادة محتملة في الطلب على الطاقة في الصين وتأثرت الأسواق بمخاوف من ارتفاع التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليجري تداولها مقابل 92.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 84.47 دولار للبرميل.

ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة بعد تمديد عقود شهر أقرب استحقاق.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام. ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.

 

أخبار ذات صلة
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني يختتم اليوم
النفط ينتعش وسط أنباء عن تخفيف تدابير الحجر الصحي بالصين
المصدر: وكالات
النفط
الصين
أسعار النفط
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©