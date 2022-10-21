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النفط يستقر متأثراً بمخاوف رفع الفائدة
ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب حدت من مكاسب النفط
21 أكتوبر 2022 08:59
اقتربت أسعار النفط من الاستقرار اليوم الجمعة، إذ تبدد التفاؤل بخصوص زيادة محتملة في الطلب على الطاقة في الصين وتأثرت الأسواق بمخاوف من ارتفاع التضخم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليجري تداولها مقابل 92.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 84.47 دولار للبرميل.
ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة بعد تمديد عقود شهر أقرب استحقاق.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرج أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام. ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.
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