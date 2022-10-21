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ماسك يعتزم تقليص نفقات "تويتر"

صورة إيلون ماسك وشعارات تويتر وأوراق ورقية بالدولار الأميركي في هذا الرسم التوضيحي
21 أكتوبر 2022 07:40

يعتزم إيلوم ماسك تقليص عدد الموظفين في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي بما يقرب من 75% في حاله 
استحواذه على الشركة، وفقا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس.

وقالت واشنطن بوست إن ماسك يخطط لتقليص عدد العاملين في الشركة من 7500 إلى ألفين تقريبا.

وكانت الشركة تعتزم بالفعل إجراء تخفيضات كبيرة، حيث سيتم استبعاد 25% من الموظفين بحلول نهاية عام 2023 وإغلاق مراكز البيانات الرئيسية، حسبما ذكرت الصحيفة.

واقترح ماسك في البداية شراء الشركة قبل التراجع عن عملية الاستحواذ في أبريل الماضي، قائلا إن تويتر قدمت مزاعم كاذبة حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وقامت شركة تويتر ردا على ذلك بمقاضاة ماسك في المحكمة لإجباره على المضي قدما في الصفقة. وكان من المقرر إجراء محاكمة لمدة خمسة أيام في ولاية ديلاوير في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ماسك أكد بعد ذلك عرضه الأصلي.

لكن ماسك ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي لم يتفقا بعد حول التفاصيل المهمة التي تحتاج إلى توضيح لإنجاز الصفقة. ولتجنب المحاكمة، يجب أن يكمل ماسك الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار بحلول 28 أكتوبر الجاري. 

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المصدر: وكالات
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